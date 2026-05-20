Die erste Phase des KI-Booms war gekennzeichnet von Chatbots, hohen Bewertungen und dem Wettlauf um die leistungsfähigsten KI-Modelle. Doch inzwischen zeichnet sich der nächste Schritt ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch