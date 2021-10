TSMC plant Werk in Japan - Umsatzprognose angehoben

Von Stephanie Yang, Yang Jie und Pierre Briançon

SINGAPUR (Dow Jones)--Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. plant für das kommende Jahr den Bau einer neuen Chipfabrik in Japan. Wie TSMC weiter mitteilte, steigerte der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger den Nettogewinn im dritten Quartal prozentual zweistellig und hob angesichts starker Nachfrage die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.

Baubeginn des neuen Werks ist für 2022 geplant, die Massenproduktion soll Ende 2024 anlaufen. In der Zwischenzeit rechnet TSMC damit, dass seine Produktionskapazitäten bis 2022 knapp bleiben werden, so CEO C.C. Wei.

TSMC ist mit steigender Nachfrage nach Halbleitern für Produkte wie Autos und Elektronik konfrontiert. Dem Konzern zufolge soll sich die neue Fabrik auf weniger komplexe Chips konzentrieren, die häufig in Autos und in Komponenten wie Sensoren verwendet werden. Die japanische Sony Group, die die iPhones von Apple mit Bildsensoren für Kameras beliefert, wird nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person einen Anteil an der neuen Fabrik übernehmen. TSMC lehnte eine Stellungnahme ab.

Im dritten Quartal steigerte TSMC den Nettogewinn um 14 Prozent auf 156,3 Milliarden taiwanesische Dollar (4,8 Milliarden Euro) und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg im Quartal um 16 Prozent auf umgerechnet 12,8 Milliarden Euro.

Der Konzern erwartet nun Umsatzwachstum von 24 Prozent im Gesamtjahr.

TSMC hat bereits angekündigt, in den kommenden drei Jahren 100 Milliarden US-Dollar in die Steigerung der Produktion zu investieren. Angesichts des historischen Mangels an Halbleitern wollen Chiphersteller weltweit ihre Produktionskapazitäten erhöhen.

TSMC-Chips werden in 5G-fähigen Smartphones wie dem neuen iPhone 13 von Apple verwendet. Auf Apple entfällt etwa ein Viertel des TSMC-Umsatzes, und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete Anfang dieser Woche, dass das Unternehmen möglicherweise seine geplanten iPhone-Produktionsziele senken muss.

