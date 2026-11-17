Tsuji Hongo IT Consulting gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 89,15 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tsuji Hongo IT Consulting 1,57 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 874,8 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 576,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 147,35 JPY gegenüber 86,83 JPY im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,68 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,12 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net