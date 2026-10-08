TSURUHA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

08.10.26 06:35 Uhr

TSURUHA ließ sich am 07.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TSURUHA die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 37,00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TSURUHA 37,98 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 123,84 Prozent auf 638,63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 285,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net