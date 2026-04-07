Tubulis-Übernahme im Blick

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen.

Finanzielle Vorteile für EVOTEC aus der Übernahme von Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead dürften Investoren in den fairen Wert der EVOTEC-Aktien bislang nicht eingepreist haben, vermutete Charles Weston in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die in Aussicht gestellten etwa 100 Millionen Euro entsprächen etwa elf Prozent der Marktkapitalisierung von EVOTEC.

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Pharmawirkstoffentwickler EVOTEC halbiert fast Nettoverlust

Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler EVOTEC hat im vergangenen Jahr weniger stark in den roten Zahlen gesteckt als ein Jahr zuvor. Der Verlust nach Steuern habe sich mit knapp 104 Millionen Euro fast halbiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mit. 2024 hatte das Minus noch gut 196 Millionen Euro betragen. Eine Dividende wird es für die Aktionäre weiterhin nicht geben. Derzeit erwirtschafte Evotec keinen ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn, hieß es. Zudem sollen potenzielle zukünftige Gewinne in Wachstum fließen.

Die Hanseaten hatten bereits Mitte März Eckdaten veröffentlicht sowie Ziele für das laufende Jahr und darüber hinaus ausgegeben. Diese bestätigte die Führungsspitze nun.

Im XETRA-Handel gewinnt die EVOTEC-Aktie zeitweise 6,4 Prozent auf 4,76 Euro.

/rob/bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX)