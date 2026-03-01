DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +4,6%Nas22.835 +1,4%Bitcoin63.103 +7,3%Euro1,1627 +0,1%Öl81,68 -0,3%Gold5.124 +0,7%
Türkei bestellt iranischen Botschafter ein

04.03.26 17:44 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - Die Türkei hat nach dem Abfangen einer iranischen Rakete im türkischen Luftraum den iranischen Botschafter einbestellt. Er sei in das Außenministerium in Ankara einbestellt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ihm sei sowohl die Reaktion als auch die Besorgnis der Türkei mitgeteilt worden. Außerdem habe der türkische Außenminister Hakan Fidan mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi telefoniert und darauf hingewiesen, Schritte zu meiden, die zur Eskalation der Konflikte führen könnten./mee/DP/men