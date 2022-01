Türkei hat 2021 wieder mehr Besucher aus dem Ausland empfangen

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der Tourismus in der Türkei hat sich im vergangenen Jahr leicht erholt. 2021 kamen mit gut 29 Millionen Besuchern fast doppelt so viele Menschen wie 2020 in das Land, wie aus am Montag veröffentlichten Zahlen der türkischen Statistikbehörde Tüik hervorgeht. 2019 und damit vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren es allerdings noch knapp 52 Millionen gewesen.

Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle des Landes. 2020 war er um rund 70 Prozent eingebrochen. Die Einnahmen aus dem Tourismus lagen 2021 bei rund 24,5 Milliarden US-Dollar, 2020 waren es etwa 12 Milliarden gewesen - und 2019 gut 34 Milliarden.

Ein Großteil der Besucher reiste den Angaben zufolge für touristische Zwecke ins Land (71,4 Prozent). Besuche von Verwandtschaft und Freunden machten knapp 17 Prozent aus. Die meisten ausländischen Besucher kamen laut dem Tourismus-Ministerium auch 2021 aus Russland in die Türkei (4,6 Millionen). Aus Deutschland reisten gut drei Millionen Menschen in das Land und machten damit die zweitgrößte ausländische Besuchergruppe aus./apo/DP/jha