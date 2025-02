Türkei hebt Einfuhrbeschränkungen für syrische Waren auf

ANKARA/DAMASKUS (dpa-AFX) - Die Türkei hat Einfuhrbeschränkungen für Waren aus Syrien aufgehoben. Einen entsprechenden Bericht der syrischen Nachrichtenagentur Sana bestätigte die Regierung in Ankara.

Demnach soll der Import syrischer Waren sowohl für den türkischen Markt, als auch für den Transit in weitere Länder wieder erlaubt sein.

Als Reaktion auf die blutige Niederschlagung der Proteste in Syrien durch den früheren Langzeitherrscher Baschar al-Assad verhängten etliche Länder Sanktionen gegen Syrien.

Die neue Regierung unter Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa bemüht sich intensiv darum, dass die Beschränkungen nun aufgehoben werden. "Ohne Wirtschaftswachstum gibt es keine Stabilität und ohne Stabilität riskieren wir ein Umfeld, das Chaos und Unsicherheit fördert", sagte der frühere Dschihadist in einem Interview mit dem britischen Podcast "The Rest Is Politics".

Brüssel will Anreize schaffen

Die EU einigte sich kürzlich auf eine schrittweise Lockerung von Sanktionen gegen das Land. Das Vorgehen sieht vor, den neuen Machthabern Anreize zu geben, eine echte Demokratie in Syrien aufzubauen. Dabei besteht auch die Hoffnung, dass Hunderttausende syrische Flüchtlinge in der EU eines Tages in ihre Heimat zurückkehren können.

Zu den Maßnahmen der EU zählen etwa ein Verbot von Investitionen in die syrische Ölindustrie und in Unternehmen, die an der Errichtung neuer Kraftwerke zur Stromerzeugung in Syrien beteiligt sind, ein Einfuhrverbot für Rohöl aus Syrien, ein Waffenembargo sowie weitere Ausfuhrbeschränkungen./cmy/DP/jha