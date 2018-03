Türkei - Ohne Abkommen mit USA wird kurdische YPG vertrieben

Ankara (Reuters) - Die Türkei hat eine härtere Gangart gegenüber der kurdischen YPG-Miliz angekündigt, sollte es keine dauerhafte Verständigung mit den USA über die Kurdenhochburg Manbidsch in Syrien geben.

Andernfalls sei "die einzige Option, Terroristen zu vertreiben", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu der Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Das gelte nicht nur für Syrien, sondern auch für den Irak.

Cavusoglu hatte am Mittwoch erklärt, die Türkei habe mit den USA eine vorläufige Vereinbarung über Manbidsch erzielt. Es handele sich aber nicht um ein verbindliches Abkommen. Ein solches werde angestrebt, um zu klären, wer nach dem Abzug der YPG die Kontrolle über die Stadt habe. Dort sind derzeit auch US-Soldaten stationiert, mit denen die YPG im Kampf gegen die Islamisten-Miliz IS verbündet ist. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein Amtskollege Donald Trump hätten für Donnerstag ein Telefonat vereinbart, sagte Cavusoglu.

Erdogan hat nach der Einnahme der Stadt Afrin weitere Vorstöße in Kurden-Gebiete im Norden Syriens angekündigt. Mit der im Januar begonnenen Offensive versucht die Türkei, den Einfluss der YPG zurückzudrängen. Sie will zudem verhindern, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet.