Türkei ruft Russland im Ukraine-Krieg zur Waffenruhe auf

ANKARA/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Türkei hat Russland im Krieg gegen die Ukraine erneut zu einer Waffenruhe aufgefordert. Diese sei wichtig, um weitere Todesopfer zu vermeiden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Dienstag nach einem Telefonat von Ressortchef Hulusi Akar mit seinem russischen Kollegen Sergej Schoigu mit. Akar begrüßte demnach die Bemühungen um einen Fluchtkorridor für Zivilisten. In dem Gespräch sei es zudem um türkische Handelsschiffe gegangen, die aufgrund des Krieges in russischen Häfen festsäßen.

Laut russischem Verteidigungsministerium sprachen die Minister neben der Lage in der Ukraine auch über bilateralen Fragen. Details wurden nicht genannt.

An diesem Donnerstag (10. März) wollen sich der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba in der Türkei zu Gesprächen treffen.

/cht/DP/stw