Türkei untersucht Kommentare in sozialen Netzwerken zur Wirtschaft

Anzeige

Die wichtigsten News von finanzen.net per WhatsApp - so melden Sie sich an

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schwächer -- Investoren verklagen Tesla-Chef Musk wegen Börsen-Tweets -- Millionenstrafe gegen Bayer-Tochter Monsanto in US-Glyphosatprozess um Krebsrisiko

Finanzinvestoren wollen auch Kerkhoff als thyssenkrupp-Chef stürzen. Erdogan greift erneut USA an und lehnt IWF-Intervention ab. Commerzbank will bei Privatkunden noch stärker wachsen. VW-Tochter Porsche will in den kommenden Jahren Milliarden sparen. Amazon treibt Ausbau eigener Paketstationen voran. Maschinenbauer Dürr entgeht Irangeschäft wegen US-Sanktionen.