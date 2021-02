Türkei verlängert Fraport-Konzession für Antalya bis Ende 2026

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Joint Venture der Fraport AG darf den Flughafen in Antalya mindestens noch knapp sechs Jahre betreiben. Die türkische Regierung habe die Betreiberkonzession des Gemeinschaftsunternehmens Fraport TAV Antalya um zwei Jahre verlängert, teilte der Flughafenbetreiber mit. Sie laufe nun bis Ende 2026. Gleichzeitig sei vereinbart worden, dass die Zahlung der Konzessionsgebühr für das Jahr 2022 erst im Jahr 2024 geleistet werden muss.

Fraport ist bereits seit über zwei Jahrzehnten an dem Flughafen an der türkischen Riviera engagiert. Man sei bereit, die Partnerschaft in Antalya auch über die nun vereinbarte Laufzeitverlängerung hinaus in den kommenden Jahrzehnten fortzusetzen, erklärte das Unternehmen.

Die Corona-Krise hat auch den Ferienflughafen hat getroffen. Waren 2019 noch knapp 35,5 Millionen Fluggäste über den Flughafen Antalya in die Türkei gereist, sank das Aufkommen 2020 um fast 73 Prozent auf etwa 9,7 Millionen Fluggäste.

