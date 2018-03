Türkei wirft Frankreich Unterstützung von Terroristen vor

Istanbul (Reuters) - Die Türkei hat Frankreich vorgeworfen, mit seinem Hilfsangebot für eine kurdisch dominierte Miliz in Syrien Terroristen zu unterstützen.

Diejenigen, die mit Terrorgruppen gegen die Türkei zusammenarbeiteten und Solidarität zeigten, würden "wie die Terroristen ein Ziel der Türkei werden", erklärte der türkische Vizeministerpräsident Bekir Bozdag am Freitag über Twitter. "Wir hoffen, dass Frankreich nicht einen solch irrationalen Schritt geht."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstag in Paris den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) Unterstützung bei der Stabilisierung der Sicherheitszone im Nordosten Syriens zugesagt, um ein Wiedererstarken der Islamisten-Miliz IS zu verhindern. Zur SDF gehören auch Kämpfer der kurdischen YPG-Miliz. Die Regierung in Ankara sieht in dieser eine Terror-Organisation mit Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.[nL8N1RC021]