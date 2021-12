Türkische Inflationsrate steigt über 20 Prozent

ANKARA (dpa-AFX) - In der Türkei ist die Inflationsrate über die Marke von 20 Prozent geklettert. Mit dem vierten Anstieg in Folge erreichte die Teuerungsrate im November 21,3 Prozent, wie das türkische Statistikamt am Freitag in Ankara mitteilte. Zuletzt hatte die türkische Inflationsrate Anfang 2019 über der Marke von 20 Prozent gelegen.

Analysten wurden von der Stärke der Teuerung überrascht. Sie hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg der türkischen Verbraucherpreise um 20,7 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 19,9 Prozent gelegen.

Getrieben wurde der Anstieg der Kosten für die Lebenshaltung vor allem durch höhere Lebensmittelpreise. Diese waren im November etwa 27 Prozent teurer als vor einem Jahr.

Die Erzeugerpreise legten im November sogar um 54,6 Prozent zu. Die Preise, die Produzenten für ihre Waren verlangen, dürften mit einiger Verzögerung zumindest teilweise auf die allgemeinen Verbraucherpreise durchschlagen./jkr/jha/