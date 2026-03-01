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TÜV Süd will bis 2030 um 5.000 Mitarbeiter wachsen

23.03.26 12:26 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der TÜV Süd will bei Mitarbeitern und Umsatz wachsen. Bis 2030 sollen weltweit rund 5000 zusätzliche Jobs beim Prüfkonzern entstehen, wie das Unternehmen mitteilt. Etwa 40 Prozent - also um die 2.000 Jobs - sollen in Deutschland hinzukommen. Der Rest im Ausland. Aktuell hat der TÜV Süd um die 30.000 Mitarbeiter weltweit.

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Das Unternehmen ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Erst 2022 hatte es die Umsatzgrenze von 3 Milliarden Euro durchbrochen, zuletzt waren es rund 3,7 Milliarden, im laufenden oder nächsten Jahr könnten es mehr als 4 Milliarden werden. Der neue Konzernchef Patrick Vollmer, der Anfang Februar die Unternehmensspitze übernommen hat, erwartet ein organisches Wachstum zwischen 5 und 7 Prozent. Dazu könnten Übernahmen kommen./ruc/DP/stk