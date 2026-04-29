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TUI-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6,29 EUR 0,11 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TUI Experten haben ihre Einschätzung der TUI-Aktie veröffentlicht.

6 Experten raten die TUI-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 10,83 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 4,48 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TUI-Aktie von 6,352 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital9,00 EUR41,6927.04.2026
Deutsche Bank AG10,50 EUR65,3023.04.2026
JP Morgan Chase & Co.12,50 EUR96,7922.04.2026
JP Morgan Chase & Co.13,50 EUR112,5322.04.2026
Bernstein Research9,20 EUR44,8422.04.2026
JP Morgan Chase & Co.13,50 EUR112,5321.04.2026
Barclays Capital10,50 EUR65,3013.04.2026
UBS AG9,60 EUR51,1310.04.2026
Bernstein Research9,20 EUR44,8402.04.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
27.04.2026TUI OverweightBarclays Capital
23.04.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
22.04.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026TUI Market-PerformBernstein Research
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27.04.2026TUI OverweightBarclays Capital
23.04.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
22.04.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
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22.04.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.04.2026TUI NeutralUBS AG
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26.03.2026TUI Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
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11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

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