TUI-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Werte in diesem Artikel

TUI Experten haben ihre Einschätzung der TUI-Aktie veröffentlicht.

6 Experten raten die TUI-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 10,83 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 4,48 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TUI-Aktie von 6,352 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 9,00 EUR 41,69 27.04.2026 Deutsche Bank AG 10,50 EUR 65,30 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,50 EUR 96,79 22.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 13,50 EUR 112,53 22.04.2026 Bernstein Research 9,20 EUR 44,84 22.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 13,50 EUR 112,53 21.04.2026 Barclays Capital 10,50 EUR 65,30 13.04.2026 UBS AG 9,60 EUR 51,13 10.04.2026 Bernstein Research 9,20 EUR 44,84 02.04.2026

Redaktion finanzen.net