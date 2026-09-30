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TUI-Aktie: Experten empfehlen TUI im September mehrheitlich zum Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6.88 EUR 0.07 EUR 0.97 %
Charts | News | Analysen

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu TUI veröffentlicht.

4 Experten stufen die TUI-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von TUI mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,886 EUR für die TUI-Aktie, was einem Anstieg von 2,98 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,910 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG10,10 EUR46,1623.09.2026
JP Morgan Chase & Co.12,20 EUR76,5623.09.2026
JP Morgan Chase & Co.12,20 EUR76,5622.09.2026
Jefferies & Company Inc.7,00 EUR1,3022.09.2026
Bernstein Research8,60 EUR24,4622.09.2026
Bernstein Research8,60 EUR24,4621.09.2026
Deutsche Bank AG10,50 EUR51,9521.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 TUI Market-Perform Bernstein Research

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