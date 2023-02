TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel TUI 1,93 EUR

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 1,93 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 1,93 EUR. Bei 1,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.839 TUI-Aktien.

Bei 3,55 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,68 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 1,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 65,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1,93 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.12.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,04 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 7.614,00 EUR gegenüber 3.366,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.02.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 13.02.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 0,205 EUR je Aktie aus.

