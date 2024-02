TUI Aktie News: TUI am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 6,34 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 6,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 455.810 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,13 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2023 auf bis zu 4,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,09 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,10 EUR an.

TUI ließ sich am 06.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.476,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.614,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je TUI-Aktie.

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Index-Anpassungen: TUI dürfte laut JPMorgan im Juni in den MDAX zurückkehren - TUI-Aktie gibt ab

TUI-Aktie deutlich leichter: Bernstein belässt Einstufung für TUI auf 'Market-Perform' und sieht kein Potenzial nach oben

TUI-Aktie klettert: Mallorca-Nachfrage beflügelt TUI-Geschäft für Sommer 2024