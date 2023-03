TUI Aktie News: TUI am Nachmittag im Minus

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:05 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 17,94 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 17,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 139.581 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,79 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 1,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1.440,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.750,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.369,20 EUR umgesetzt.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com