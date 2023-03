TUI Aktie News: TUI wird am Vormittag ausgebremst

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 0,4 Prozent auf 18,50 EUR ab. Bei 18,40 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.275 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,79 EUR an. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 1,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 1.487,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.750,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2.369,20 EUR umgesetzt.

TUI wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com