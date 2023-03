TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 12:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 18,27 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 18,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.527 TUI-Aktien.

Am 24.02.2023 markierte das Papier bei 18,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 2,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,17 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 1.468,24 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 14.02.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,40 EUR gegenüber -2,70 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.750,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.369,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.05.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com