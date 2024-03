TUI Aktie News: TUI gewinnt am Vormittag

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,55 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 6,55 EUR zu. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,55 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,49 EUR. Bisher wurden heute 66.065 TUI-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 52,96 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 33,30 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,034 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,27 EUR an.

Am 13.02.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 4.302,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Ryanair-Aktie kaum bewegt: Ryanair-Flüge sollen auch TUI-Kunden zugänglich sein

TUI-Aktie letztlich doch im Plus: TUI im eigentlich schwachen Winterquartal mit Gewinn

Was Analysten von der TUI-Aktie erwarten