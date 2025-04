TUI Aktie News: TUI gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 6,42 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 6,42 EUR nach oben. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,48 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,48 EUR. Zuletzt wechselten 289.899 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. 38,23 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 21,36 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,13 EUR an.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Am 20.05.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

