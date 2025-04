TUI Aktie News: TUI gewinnt am Mittag an Boden

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Das Papier von TUI konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 6,55 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,60 EUR aus. Bei 6,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.599.152 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,53 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 22,89 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 9,26 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 11.02.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent auf 4,87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

