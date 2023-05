TUI Aktie News: TUI verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel TUI 5,82 EUR

-0,27% Charts

News

Analysen

Bei der TUI-Aktie ließ sich um 17:36 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,78 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 5,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 5,63 EUR. Bei 5,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.678.626 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 62,21 Prozent zulegen. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 6,44 GBP.

TUI veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -1,43 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3.750,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.369,20 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gibt nach: TUI hat Corona-Staatshilfen vollständig zurückbezahlt

TUI-Aktie steigt nach Rumpfplatzierung: Banken bleiben vorerst auf TUI-Aktien für 167 Millionen Euro sitzen

TUI-Aktie tiefer: Handel mit Bezugsrechten aus TUI-Kapitalerhöhung endet am Mittwoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock