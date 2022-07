TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel TUI 1,61 EUR

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01.07.2022 09:22:00 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 1,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 1,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 364.947 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2021 markierte das Papier bei 3,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 60,01 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,51 EUR am 30.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 2,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 11.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,15 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 354,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.128,40 EUR umgesetzt, gegenüber 468,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die TUI-Bilanz für Q3 2022 wird am 11.08.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,288 EUR fest.

