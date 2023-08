TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 7,32 EUR ab.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 7,32 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,31 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 183.810 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 5,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 23,06 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,23 EUR an.

Am 10.05.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent auf 3.152,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.128,40 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,891 EUR je Aktie belaufen.

