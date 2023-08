TUI Aktie News: TUI am Mittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Die Aktie von TUI hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TUI-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,36 EUR.

Die TUI-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,36 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,41 EUR zu. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,28 EUR. Bei 7,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.171.892 Stück gehandelt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 23,46 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,23 EUR.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,11 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3.152,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 48,13 Prozent gesteigert.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.12.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 0,891 EUR im Jahr 2023 aus.

TUI-Aktie fester: TUI fordert gleiche EU-Regeln für alle bei Urlauber-Evakuierung - Wieder eigene Pauschalreisende nach Rhodos

TUI-Aktie legt zu: Deutsche Reisekonzerne bringen Tausende Rhodos-Urlauber vorzeitig zurück

TUI-Aktie mit Verlusten: TUI stoppt wegen der Waldbrände Flüge nach Rhodos