TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 4,79 EUR.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,79 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 4,79 EUR zu. Bei 4,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 754.871 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 144,29 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,57 EUR je TUI-Aktie an.

TUI ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,16 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.286,00 EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4.433,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 12.12.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,930 EUR in den Büchern stehen haben wird.

