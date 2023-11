TUI Aktie News: TUI am Mittag tiefer

Blick auf TUI-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 4,70 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 4,70 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 4,68 EUR. Mit einem Wert von 4,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 405.955 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 148,86 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,57 EUR je TUI-Aktie an.

Am 09.08.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.286,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.12.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.12.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,930 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Hot Stocks heute: TUI überspringt den Abwärtstrend

Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien sehr stark: Rüstungswerte wegen Krieg in Israel gefragt

TUI-Aktie leichter: TUI 4U baut Angebot aus