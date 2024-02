TUI Aktie News: TUI am Vormittag in Grün

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 6,24 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,24 EUR nach oben. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.662 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 11,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 78,25 Prozent wieder erreichen. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,10 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TUI am 06.12.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.614,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.476,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

