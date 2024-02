TUI Aktie News: TUI macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 6,28 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 6,28 EUR zu. Bei 6,32 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 765.151 TUI-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 11,13 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,12 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 43,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,10 EUR aus.

TUI ließ sich am 06.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 2,22 EUR im Vorjahresquartal. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.476,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.614,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

