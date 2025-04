TUI Aktie News: TUI gewinnt am Mittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 6,46 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 6,46 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 6,57 EUR. Bei 6,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 824.095 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 27,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,80 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 9,26 EUR.

TUI gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,87 Mrd. EUR – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte TUI die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

