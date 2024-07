TUI Aktie News: TUI büßt am Dienstagmittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 6,47 EUR ab.

Die TUI-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 6,47 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,34 EUR. Bei 6,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.891.136 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,029 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,58 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je TUI-Aktie.

