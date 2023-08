TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 6,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,1 Prozent auf 6,94 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 6,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.390.775 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,54 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 23,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,23 EUR.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.152,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 2.128,40 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.12.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,891 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie fester: TUI fordert gleiche EU-Regeln für alle bei Urlauber-Evakuierung - Wieder eigene Pauschalreisende nach Rhodos

TUI-Aktie legt zu: Deutsche Reisekonzerne bringen Tausende Rhodos-Urlauber vorzeitig zurück

TUI-Aktie mit Verlusten: TUI stoppt wegen der Waldbrände Flüge nach Rhodos