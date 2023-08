TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 7,03 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,8 Prozent auf 7,03 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 7,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220.494 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. 66,38 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 19,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 6,23 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent auf 3.152,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.128,40 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,891 EUR je TUI-Aktie.

