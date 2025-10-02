TUI Aktie News: TUI gibt am Mittag nach

Kurs der TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 7,68 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,68 EUR ab. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 7,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 718.004 Stück.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. 21,04 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 30,18 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,36 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Am 16.12.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

