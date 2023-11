TUI Aktie News: TUI springt am Donnerstagmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 5,00 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 5,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 5,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.883.889 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 133,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 4,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 12,68 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,57 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.286,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.433,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.12.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 12.12.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,930 EUR je TUI-Aktie.

