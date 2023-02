TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel TUI 2,02 EUR

-0,49%

News

Analysen

Um 12:22 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 2,02 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 2,00 EUR. Bei 2,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 829.877 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 3,55 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,17 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 73,48 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 1,93 EUR angegeben.

TUI ließ sich am 14.12.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI -0,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.614,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 126,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.366,00 EUR in den Büchern standen.

Die TUI-Bilanz für Q1 2023 wird am 14.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 13.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von TUI.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,205 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TUI