TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 7,96 EUR.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 7,96 EUR abwärts. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,88 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 268.315 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,068 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,73 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 11.12.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 1,78 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 8,48 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 18.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von TUI.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,22 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

