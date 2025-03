TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 7,11 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 7,23 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.525.090 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,97 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,086 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,80 EUR.

Am 11.02.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 4,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Februar 2025: Die Expertenmeinungen zur TUI-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

TUI-Aktie unter Druck: Analysten senken Kursziel