TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,42 EUR zu. Bei 7,49 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 1.073.336 Stück.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 5,12 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 69,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,74 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.302,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

So schätzen die Analysten die TUI-Aktie im März 2024 ein

TUI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

TUI Deutschland erwartet starke Reisesaison - Nachfrage gestiegen - TUI-Aktie dennoch tiefer