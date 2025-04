TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 6,33 EUR ab.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 6,33 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,31 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 332.359 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,37 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,068 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,26 EUR für die TUI-Aktie.

TUI gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,24 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 07.05.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,18 EUR je Aktie belaufen.

