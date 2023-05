TUI Aktie News: TUI legt am Mittwochvormittag zu

Aktien in diesem Artikel TUI 5,85 EUR

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 5,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 5,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,91 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 564.034 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2022 bei 15,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 61,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 5,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,44 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.02.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -1,43 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.750,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.369,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com