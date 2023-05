TUI Aktie News: TUI gewinnt am Mittag an Boden

Aktien in diesem Artikel TUI 5,78 EUR

Das Papier von TUI konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 5,82 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 5,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.411.991 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2022). Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 61,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 3,37 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,44 GBP für die TUI-Aktie aus.

TUI gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,43 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.369,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.750,50 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von TUI.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

