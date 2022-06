TUI Aktie News: TUI am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel TUI 2,23 EUR

0,13% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 03.06.2022 12:22:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 2,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 2,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.140.583 TUI-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2021 auf bis zu 4,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 48,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 10,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,50 EUR je TUI-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.05.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 757,88 Prozent auf 2.128,40 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 248,10 EUR in den Büchern gestanden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,289 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

So schätzen Analysten die TUI-Aktie ein

TUI-Aktie knickt zweistellig ein: TUI mit Barkapitalerhöhung, um Teil der Staatshilfen zurückzuzahlen

TUI-Aktie in Grün: TUI Cruises lässt Maskenpflicht an Bord Ende Mai fallen

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI