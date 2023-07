TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag auf grünem Terrain

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 6,74 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 6,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,82 EUR. Bei 6,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.307.675 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 42,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,23 EUR je TUI-Aktie an.

Am 10.05.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.152,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.128,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.12.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,915 EUR in den Büchern stehen haben wird.

