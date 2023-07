TUI Aktie News: TUI am Mittag höher

TUI im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 6,72 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 6,72 EUR nach oben. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,73 EUR zu. Bei 6,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.008.543 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 42,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 16,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,23 EUR.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.152,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.128,40 EUR in den Büchern standen.

Am 13.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte TUI die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,915 EUR je TUI-Aktie.

