TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Freitagnachmittag ins Plus
Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,70 EUR.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 7,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,67 EUR. Zuletzt wechselten 986.955 TUI-Aktien den Besitzer.
Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 20,76 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je TUI-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,36 EUR für die TUI-Aktie.
Am 13.08.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.
TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen
TUI-Aktie trotzdem fester: Sommergeschäft leidet unter Nahost-Konflikt
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
